Batman, Zack Snyder ringrazia Ben Affleck dopo l'addio: "Sei stato il migliore"

Batman non avrà più il volto di Ben Affleck e il regista Zack Snyder ha voluto ringraziare la star per aver portato sul grande schermo la sua versione dell'iconico eroe dei fumetti.

Il filmmaker, che ha realizzato Batman v Superman e Justice League, ha scritto sul suo account Vero un post in cui cita proprio una delle battute pronunciate dall'attore: "C'è stato un tempo incontaminato, un tempo precedente. Esisteva la perfezione, l'assoluto adamantino. Come precipitano le cose, le cose sulla Terra. E ciò che cade, è caduto. Nel sogno mi ha portato verso la luce. Una meravigliosa bugia... Il miglior Batman di sempre. Grazie amico mio per avermi donato quel mento fottutamente glorioso e per il tuo cuore incredibile".

Ecco il saluto di Snyder:

Zack Snyder says farewell to the 'Best Batman ever' Ben Affleck pic.twitter.com/K617hQFWAr — Culture Crave (@CultureCrave) February 18, 2019

Snyder ha diretto Affleck nel ruolo di Batman fin dall'inizio della sua presenza nel DC Universe e ora sarà il suo collega Matt Reeves a dover scegliere il nuovo interprete di Bruce. Il filmmaker sembra voglia portare sul grande schermo una versione più giovane dell'iconico personaggi: il nuovo capitolo dell'eroe di Gotham City sarà completamente diverso dagli altri progetti in fase di produzione come quelli dedicati al Joker o Harley Wuinn. Reeves, parlando del film in arrivo il 25 giugno 2021, ha spiegato: "Sarà un racconto quasi noir dedicato a Batman e spero sia una storia elettrizzante e al tempo stesso emozionante. Sarà maggiormente orientato verso un Batman in versione detective rispetto agli altri film sul personaggio. I fumetti hanno proposto dei racconti di quel tipo. Dovrebbe essere il miglior detective al mondo e non lo è necessariamente nei lungometraggi già realizzati. Vorrei che questo progetto lo mostrasse impegnato a individuare i criminali e risolvere un crimine, permettendo al personaggio di avere un arco narrativo che lo conduca a vivere una trasformazione personale".