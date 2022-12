James Gunn vuole che Ben Affleck diriga un film DC

Tra i vari sconvolgimenti operati da James Gunn nei progetti dei DC Studios in questi giorni, spunta la possibilità di trovare ben presto Ben Affleck alla regia di un film DC. Gunn stesso ha rivelato di aver incontrato Affleck peer discutere del suo possibile coinvolgimento. Basta solo trovare il film giusto.

James Gunn ha annunciato di aver finalizzato una lista di progetti DC che verrà rivelata nel 2023. Un progetto che Gunn ha già annunciato è un film di Superman con protagonista un giovane Kal-El durante i suoi primi giorni come reporter. Di conseguenza, Henry Cavill non interpreterà Superman, notizia confermata dallo stesso attore.

James Gunn scriverà il nuovo film su Superman, ma non lo dirigerà. Quando gli è stato chiesto se Ben Affleck, che interpretava Bruce Wayne nei film dello Snyderverse DC, fosse una scelta papabile per la regia del progetto, Gunn ha sorprendentemente rivelato di aver incontrato Affleck per discutere della possibilità di dirigere un film DC. "Dobbiamo solo trovare il progetto giusto" ha confermato.

Mentre Henry Cavill potrebbe non tornare mai più nei panni di Superman, Ben Affleck apparirà nuovamente come incarnazione di Batman a fianco di Michael Keaton nel film The Flash. La storia abbraccerà più linee temporali, il che consentirà la presenza di diverse incarnazioni più Batman.