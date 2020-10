Ben Affleck e Matther McConaughey: reunion virtuale per il cast de La vita è un sogno

Il cast de La vita è un sogno, compresi Ben Affleck e Matthew McConaughey, parteciperà alla reunion (virtuale) per raccogliere fondi in vista delle elezioni americane. L'11 ottobre avrà infatti luogo il table read, ovvero la lettura in diretta della sceneggiatura firmata da Richard Linklater.

La vita è un sogno (Dazed and Confused) film del 1993 diretto dallo stesso Richard Linklater, ha contribuito a lanciare le carriere dei vari attori presenti nel cast e nel tempo è diventato un vero e proprio cult cinematografico. I proventi del table read andranno alla marcia per la scienza di Dallas e alla loro campagna #VoteForScience. Anche la Vote Latino Foundation trarrà beneficio dal loro lavoro. La lettura inizierà alle 18:30 e includerà Matthew McConaughey, Ben Affleck, Parker Posey, Joey Lauren Adams, Adam Goldberg e Jason London. Dopo la lettura, Patton Oswalt modererà una sessione di domande e risposte dal vivo.

Sul sito della raccolta fondi si legge: "Voto Latino Foundation e March For Science si dedicano a responsabilizzare le comunità attraverso l'impegno civico e la difesa delle problematiche sociali. Siamo orgogliosi di collaborare con March For Science per ospitare una lettura dal vivo de La vita è un sogno".

La vita è un sogno: un'immagine di Ben Affleck

Tra le curiosità relative al film, ricordiamo che Linklater chiese ai membri sopravvissuti dei Led Zeppelin il permesso per utilizzare nel film il brano Rock and Roll. Jimmy Page e John Paul Jones accettarono, mentre Robert Plant rifiutò. Di seguito, la sinossi del film il cui titolo originale, Dazed and Confused, deriva presumibilmente dall'omonima canzone di Jake Holmes:Texas, 1976. È l'ultimo giorno di scuola e un gruppo di ragazzi dà sfogo ai propri desideri organizzando una festa memorabile. Un racconto corale dove ciascuno dei protagonisti vive uno dei momenti più importanti nell'esistenza di ognuno, ossia il passaggio all'età adulta.

Di recente hanno preso vita diversi table read benefici, tra cui quello di Fuori di testa, che ha riunito una lunga serie di star internazionali, tra cui Jennifer Aniston, Brad Pitt, Julia Roberts e lo stesso Matthew McConaughey.

A marzo, l'attore di Dallas Buyers Club ha condiviso sul web un breve messaggio su come superare il drammatico periodo storico con cui l'umanità continua a fare i conti ormai da mesi: "Ciao a tutti. Volevo solo dire che in questi tempi folli prendiamoci cura di noi stessi e degli altri. Non andiamo al minimo comune denominatore e diventiamo paranoici. Prendiamo le precauzioni di cui abbiamo bisogno per prenderci cura di noi stessi e di coloro che ci circondano. In questo momento più di ogni altro, siamo tutti più dipendenti gli uni dagli altri di quanto non lo siamo mai stati", ha continuato McConaughey. "Abbiamo un nemico che è senza volto, senza razza, senza sesso, aconfessionale e bipartisan, ed è un nemico che tutti vogliamo battere. Vogliamo batterlo e lo batteremo" concludeva quindi l'attore nel suo video condiviso sui social.