Addio a Nicky Katt: la star di Boston Public e La vita è un sogno è morta a 54 anni

Nicky Katt, star del cinema indipendente degli anni '90, tra cui La vita è un sogno è scomparso, secondo quanto riportano diverse fonti giornalistiche. L'attore aveva soltanto 54 anni.

A Deadline ha confermato la notizia John Sloss, fondatore e socio dello studio legale Sloss Law, che curava gli interessi di Katt. Al momento, non è stata comunicata la causa del decesso.

La carriera di Nicky Katt

Nato nel maggio 1970 in Dakota del Sud, Katt è stato un prolifico caratterista sia al cinema che nelle serie tv. Fidato collaboratore di Richard Linklater, per il quale recitò in La vita è un sogno nel 1993.

Terrence Howard e Nicky Katt in una scena di Il buio nell'anima

Nel film, Nicky Katt interpreta Clint Bruno, un bullo del liceo con aria da finto duro, ruolo simile a quello interpretato in una puntata della sit-com Friends. È apparso anche in diversi film di Steven Soderbergh, tra cui la commedia Full Frontal, con Julia Roberts e Brad Pitt e nel biopic del 2013, Dietro i candelabri su Liberace. Debuttò sul grande schermo nel 1992, recitando in Sister Act - Una svitata in abito da suora.

Il successo nella serie Boston Public

In televisione, Nicky Katt ha recitato nella serie drammatica Boston Public della Fox per tre stagioni. Il suo personaggio, Harry Senate, era un insegnante di geologia che riusciva a conquistare la fiducia dei suoi difficili studenti.

Ha partecipato a serie tv come Visitors, Herbie, the Love Bug e ha doppiato il personaggio di Atton Rand nel videogioco di Star Wars dal titolo Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

Si sposò con Anna Morse nel 1999, dalla quale divorziò nel 2001.