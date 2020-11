Ben Affleck e Ana De Armas più innamorati che mai sul set di Deep Water (FOTO)

Ben Affleck e Ana de Armas, la nuova coppia più chiacchierata di Hollywood, sono stati visti mentre si scambiavano un tenero bacio durante una pausa dalle riprese del loro prossimo film, Deep Water.

La coppia si è incontrata per la prima volta sul set di Deep Water nel 2019, la cui lavorazione è stata poi interrotta a causa dell'emergenza sanitaria, e oggi i due attori hanno fatto ritorno sul set più innamorati che mai, come dimostrano gli scatti rubati sul set del film, a New Orleans. Come si vede dalle foto Ana de Armas è seduta su una ringhiera, indossando un anello all'anulare sinistro, che però a quanto pare è solo un oggetto di scena, e bacia teneramente Ben Affleck.

Dopo aver passato la quarantena insieme, questa è la prima volta da settimane che vediamo Ben Affleck e Ana de Armas insieme al lavoro. I due sono stati impegnati in altri progetti e sono finalmente tornati sul set di Deep Water, innamorati e felici.

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato a People di quanto i due siano innamorati e in armonia insieme: "Ben e Ana si prendono davvero cura l'uno dell'altro e stanno molto bene insieme. Lei è consapevole che la famiglia di lui viene prima di tutto. E lo apprezza. Lavorano molto duramente per trovare un equilibrio."

In Deep Water, Ben Affleck e Ana de Armas sono Vic e Melinda Meller, una coppia sposata senza amore, che continua a rimanere insieme per evitare lo scandalo del divorzio. Nel frattempo a Melinda è permesso di frequentare numerosi amanti, basta che non abbandoni la famiglia. Alla fine Vic tenterà di riconquistare la moglie raccontandole la storia di un omicidio che presto diverrà realtà.