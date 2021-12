Ben Affleck: "Se non avessi divorziato da Jennifer Garner, starei ancora bevendo"

Ben Affleck ha fatto chiarezza sulla fine del suo matrimonio con l'attrice Jennifer Garner, confessando di essersi sentito intrappolato e di aver scelto l'alcool come via di fuga.

Ben Affleck ha rivelato che probabilmente sarebbe ancora dipendente dall'alcool se non avesse divorziato da Jennifer Garner. Il divo ha fatto chiarezza sulla fine del suo matrimonio che a quanto pare non funzionava.

Tornare a vincere: Ben Affleck in una sequenza

Ben Affleck, 49 anni, ha parlato della fine del suo matrimonio con Jennifer Garner durante una recente apparizione al The Howard Stern Show di Sirius XM.

"Probabilmente saremmo finiti per prenderci alla gola l'uno dell'altra. Probabilmente starei ancora bevendo", ha confessato Ben Affleck a Stern. "Parte del motivo per cui ho iniziato a bere era perché mi sentivo intrappolato".

Darsi all'alcool è stata la soluzione di Ben Affleck per affrontare il suo matrimonio infelice:

"Mi dicevo, 'Non posso andarmene a causa dei miei figli, ma non sono felice. Cosa devo fare?' E quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di scotch e poi addormentarmi sul divano, il che non si è rivelata la soluzione giusta. Alla fine, abbiamo provato, abbiamo provato, abbiamo provato perché avevamo figli, ma entrambi sentivamo che non volevamo che questo fosse il modello che i nostri figli dovevano avere del matrimonio".

The Last Duel, Ben Affleck scioccato dalle acconciature nel film: "Pensate che funzioneranno?"

L'attore ha però smentito la versione dei tabloid di una fine burrascosa per il loro matrimonio, spiegando che lui e Jennifer Garner sono ancora in buoni rapporti:

"Tutto quello che avete letto sul divorzio erano cavolate. La verità era che ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo preso la nostra decisione... Abbiamo preso strade diverse. Abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato. Capita. È una persona che amo e rispetto, ma con la quale non vorrei più essere sposato. Ci siamo separati amichevolmente. Abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo avuto momenti di tensione? Abbiamo avuto disaccordi sulla custodia? È stata una cosa difficile per noi? Ci siamo arrabbiati? Sì, ma fondamentalmente, è stato sempre sostenuto dal rispetto. Sapevo che era una brava mamma. Ho sempre sperato che sapesse che ero un buon padre. Sapevo di esserlo".

Dopo aver finalizzato il divorzio con Jennifer Garner nel 2018, Ben Affleck si è disintossicato dall'alcool e dopo una relazione con An De Armas è tornato insieme alla sua vecchia fiamma Jennifer Lopez.