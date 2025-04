Ben Affleck: Ben Affleck "I costumi di Batman? Orribili da indossare, non ti fanno respirare"

Dev'essere estenuante combattere il crimine con indosso un costume stretto e pesante che non ti fa respirare. Questa è l'esperienza di Ben Affleck nei panni di Batman. L'attore e regista ha rivelato i lati negativi dell'ingaggio legati allo scomodissimo costume.

"Odiavo i costumi di Batman. Sono orribili da indossare", ha detto Affleck in un'intervista con GQ. "Innanzitutto, sono caldissimi. Non ti fanno respirare. Sono fatti per apparire come vogliono loro. Non c'è alcuna attenzione all'essere umano che li indossa. Quindi quello che succede è che inizi a sudare. Io già sudo di mio, capisci cosa intendo? Quindi con quella roba, ti ritrovi a versare acqua."

"Ha reso difficile girare il film, perché hai talmente caldo. E non ti fa sentire molto eroico, perché ti senti subito esausto e sudato", ha proseguito il divo. "Forse Christian Bale o Robert Pattinson sono semplicemente più bravi di me a gestirlo."_

Ben Affleck soffia il costume di Batman

Un personaggio "scomodo"

Ben Affleck ha interpretato il miliardario Bruce Wayne, che indossa i panni del vigilante mascherato Batman, in Batman v Superman: Dawn of Justice, The Flash e Justice League, per poi fare ritorno in Zack Snyder's Justice League.

Henry Cavill e Ben Affleck nei panni di Superman e Batman

Il costume di Batman non è stato immune alle critiche in passato, anche se Tim Burton, primo a riportare sul grande schermo l'Uomo Pipistrello, abbia avanzato obiezioni più puramente estetiche. Parlando con Empire nel 2022, criticato i capezzoli del costume indossato da George Clooney in Batman & Robin di Joel Schumacher.

"Ho pensato, 'Aspettate un attimo. Vi lamentate di me, sono troppo strano, sono troppo dark, e poi mettete i capezzoli sul costume? Ma andate a quel paese'", ha esclamato Burton, paragonando le stravaganti decorazioni estetiche del nuovo costume ai più moderati disaccordi a livello stilistico che lo hanno spinto ad abbandonare il franchise.