Vita! Il concerto stasera su Rai 1: ospiti e scaletta della serata evento

Stasera, lunedì 22 giugno alle 21.15, Rai 1 trasmette in diretta dal Circo Massimo Vita! Il concerto, un grande evento musicale e televisivo dedicato alla Giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Lo speciale, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, nasce con l'obiettivo di unire musica e sensibilizzazione sociale, coinvolgendo pubblico e istituzioni attorno al tema della prevenzione e della salute.

A condurre la serata saranno Giorgia Cardinaletti e Nek, con la partecipazione di Lorella Cuccarini e Raoul Bova. Il progetto prende ispirazione dalla celebre canzone Vita, resa immortale da Lucio Dalla e Gianni Morandi, e dal verso di Mogol Vita in te ci credo, trasformandosi in un simbolo di speranza e partecipazione collettiva. Lo slogan internazionale dell'iniziativa, "Believe in yourself, in a life full of health" (Credi in te stesso, in una vita piena di salute), sintetizza il messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Il cast di Vita! Il concerto: da Bocelli a Emma, grandi nomi della musica italiana

Sul palco del Circo Massimo si alterneranno alcuni dei più importanti artisti della musica italiana e internazionale:

Andrea Bocelli

Annalisa

Gianni Morandi

Biagio Antonacci

Emma Marrone

Antonello Venditti

Alessandra Amoroso

Gigi D'Alessio

Riccardo Cocciante

Il Volo

Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis

L'evento è promosso da AssoConcerti, FIMI e SIAE, con la collaborazione della Fondazione Garda Valley e il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. La serata ha anche un importante fine solidale: l'incasso, al netto di IVA e SIAE, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per sostenere attività di ricerca e cura. Vita! Il concerto si presenta così come un appuntamento televisivo che unisce spettacolo, impegno sociale e grande musica dal vivo, con l'intento di trasformare una serata evento in un messaggio condiviso di consapevolezza e speranza.