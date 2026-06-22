Un nuovo inizio: come finisce la prima stagione stasera su Canale 5 e cosa succede ai protagonisti

Megan Montaner ritorna stasera su Canale 5, in prima serata, per l'ultima volta nei panni di Maria, almeno per questa prima stagione di Un nuovo inizio.

La serie spagnola, che è libero adattamento della fiction italiana La Sposa, ha infatti anche un secondo ciclo di episodi, già trasmesso in Spagna in primavera e forse in arrivo anche in Italia.

Le anticipazioni complete dell'ultima puntata di Un nuovo inizio 1

Il ritorno di José Aguilar riapre tensioni mai sopite nella vita di Maria e riaccende i conflitti con Manuel. Dopo aver scoperto che la moglie gli ha nascosto i suoi dubbi sulla paternità del bambino, Manuel si allontana e si reca a Madrid per occuparsi della causa sulle terre contese, cercando anche nuove opportunità lavorative. Prima di partire, però, chiede a María di continuare a pagare il debito che li lega.

A La Mancia, le condizioni di Ramón Cervantes peggiorano e Claudia si ritrova senza prove sufficienti per sostenere la sua battaglia sull'eredità. Di conseguenza, perde la possibilità di ottenere ciò che rivendicava e si prepara ad andarsene, mentre i rapporti con Manuel e Gabi si complicano ulteriormente.

Nel frattempo, José continua a muoversi contro Manuel. Dopo aver messo in crisi i suoi affari facendo saltare il contratto con i compratori francesi del grano, decide di passare a un'azione più estrema: manomettere la moto di Manuel per provocarne addirittura la morte.

Intanto Inés mette Custodio davanti a una scelta decisiva, mentre José interviene ulteriormente cercando di allontanarlo da Guillermo con una lettera che lo invita a sparire definitivamente dalla sua vita.

Le tensioni crescono anche sul piano delle indagini. Guillermo scopre il sabotaggio alla moto e avvisa la polizia, che inizialmente concentra i sospetti su Gabi. Tuttavia, Justa decide di intervenire e accusa José. Un dettaglio fisico lo tradisce e rafforza i sospetti nei suoi confronti. A questo punto Justa rivela tutto a Maria e, insieme a Claudia, le tre donne decidono di collaborare per smascherare José e dimostrarne la colpevolezza.

Nel frattempo, Maria affronta un momento centrale della sua vita: il parto. La donna dà alla luce una bambina, Manuela, evento che segna un cambiamento profondo nella sua situazione personale. Infine, Claudia si trova davanti a una scelta definitiva: lasciare La Mancia oppure restare. Maria le propone di rimanere e le offre una nuova possibilità legata alla proprietà, aprendo la strada a una collaborazione futura.