Batman, Tim Burton torna a criticare Warner per aver approvato i capezzoli sulla Batsuit: "Fottetevi"

Con la questione dei capezzoli del costume di Batman tornata in auge di recente, scopriamo che Tim Burton nutre ancora rancore nei confronti Warner Bros. per la scelta di approvarne la presenza sulla Batsuit. Ma le rimostranze del regista nei confronti della compagnia per cui ha diretto Batman e Batman Returns non si fermano qui.

Michael Keaton nei panni dell'eroe mascherato di Gotham City

Tim Burton trova "comico" vedere il franchise di Batman abbracciare il suo tono più oscuro in The Batman di Matt Reeves quando un tale tono lo ha costretto a lasciare il franchise dopo Batman Returns del 1992. Parlando con la rivista Empire, Burton ha rivelato di non aver ancora visto The Batman (ha specificato "Mi piacerebbe vederlo"), ma ha aggiunto: "È divertente vederlo ora, perché tutti questi ricordi tornano alla mente, 'È troppo cupo', quindi mi fa un po' ridere".

Batman - il ritorno di Tim Burton è stato accolto con una certa resistenza dalla Warner Bros. proprio per via dei toni troppo dark e lo studio non ha voluto continuare con un terzo film di Burton. Il regista ha lasciato campo libero ed è stato sostituito da Joel Schumacher, che è andato in una direzione opposta con i toni fumettistici camp ed esagerati in Batman Forever e Batman & Robin.

"Allora presero la strada opposta. Questa è la cosa divertente. Ma poi mi sono detto, 'Aspetta un minuto. Bene. Aspetta un secondo qui. Ti lamenti di me, sono troppo strano, sono troppo oscuro, e poi metti i capezzoli sul costume? Vai a farti fottere.' Seriamente. Quindi sì, penso che sia per questo che non ho finito per fare un terzo film."

Tim Burton specifica di non essere "eccessivamente cupo. Questo mi rappresenta nel senso che... è così che vedo le cose. Non è inteso come pura oscurità. C'è una miscela. Sono davvero affezionato a Batman Returns per lo strano esperimento che mi è sembrato".

Batman: le colonne sonore più importanti dei film dedicati al Cavaliere Oscuro

Per quanto riguarda l'aggiunta di capezzoli al costume di Batman, che negli anni hanno suscitato ampie polemiche, di recente il costumista del franchise Jose Fernandez ha spiegato le motivazioni per tale scelta così controversa. Parlando con Mel Magazine questo mese, Fernandez ha detto che i capezzoli hanno funzionato molto meglio in Batman Forever perché erano meno pronunciati sulla tuta. Tim Burton non sembra essere granché d'accordo.