House of the Dragon 3 debutta stanotte in Italia: guida completa a orari e calendario episodi

L'attesa è finita. House of the Dragon torna con la sua terza stagione e il primo dei nuovi episodi sarà disponibile in Italia dalle prime ore di lunedì 22 giugno. Dopo il finale della stagione 2, che ha lasciato i Sette Regni sull'orlo di una guerra totale, la serie HBO accende come non mai lo scontro tra Verdi e Neri.

Ecco tutto quello che c'è da sapere prima del debutto: orario di uscita, numero di episodi, calendario completo e un rapido recap degli eventi più importanti.

Quando esce House of the Dragon 3 in Italia e a che ora vedere il primo episodio

La prima attesissima puntata della terza stagione di House of the Dragon (attesa dai fan per ben due anni) debutterà in Italia nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giungo, in contemporanea con la messa in onda statunitense. L'episodio verrà trasmesso sia da Sky che da NOW ed HBO Max alle 3:00 di notte. Niente paura, però, se non avete intenzione di fare le ore piccole: in streaming sarà sempre disponibile on demand, mentre Sky Atlantic manderà in onda repliche in TV alle 6:00 del mattino e poi alle 21:15.

Come già accaduto per le stagioni precedenti, gli episodi arriveranno con cadenza settimanale, accompagnando gli spettatori per quasi tutta l'estate.

Quanti episodi ha House of the Dragon 3 e calendario completo delle uscite

Dopo la prima stagione da 10 episodi, gli spettatori credevano che la successiva, più breve, sarebbe stata un'anomalia. Invece anche House of the Dragon 3 sarà composta da 8 episodi totali della durata di 70 minuiti circa. Gli episodi verranno distribuiti settimanalmente seguendo questo calendario:

Episodio 1 - 22 giugno 2026

Episodio 2 - 29 giugno 2026

Episodio 3 - 6 luglio 2026

Episodio 4 - 13 luglio 2026

Episodio 5 - 20 luglio 2026

Episodio 6 - 27 luglio 2026

Episodio 7 - 3 agosto 2026

Episodio 8 - 10 agosto 2026

Ricordiamo che, con l'arrivo della piattaforma streaming di HBO in Italia, le modalità di visione della serie tratta da Fuoco e Sangue di George R.R. Martin sono aumentale: la terza stagione sarà infatti trasmessa in esclusiva in TV su Sky e disponibile in streaming su NOW ed HBO Max. Non esistono al momento modalità gratuite (e legali) per vedere House of the Dragon 3.

Dove eravamo rimasti alla fine della stagione 2

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

La seconda stagione di House of the Dragon si apre con le conseguenze della morte di Lucerys Velaryon, che spinge i Neri e i Verdi verso una guerra sempre più brutale. La vendetta orchestrata da Daemon Targaryen porta per errore all'uccisione di un bambino, il giovane erede di Aegon II, alimentando ulteriormente il conflitto.

Il momento decisivo arriva con la battaglia di Riposo del Corvo.

Rhaenys Targaryen muore combattendo in sella a Meleys, mentre Aegon II viene gravemente ferito durante lo scontro tra draghi e perde il controllo del regno. A sfruttare la situazione è il fratello Aemond, che assume il ruolo di Principe Reggente e guida di fatto la fazione dei Verdi.

Per compensare le perdite subite, Rhaenyra avvia la cosiddetta Semina dei Draghi, reclutando nuovi cavalieri per i draghi senza padrone presenti a Roccia del Drago. Nel frattempo Daemon, isolato ad Harrenhal e tormentato da visioni, riesce infine a ottenere il sostegno delle Terre dei Fiumi, rafforzando notevolmente il proprio schieramento.

Nel finale, Alicent tenta una difficile mediazione con Rhaenyra per evitare una guerra totale, ma le posizioni restano inconciliabili. Con Aegon nascosto nelle Città Libere, Aemond al potere e gli eserciti ormai pronti a marciare, la Danza dei Draghi è sul punto di entrare nella sua fase più devastante.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Nella terza stagione le fazioni di Casa Targaryen si affrontano in una guerra senza precedenti. Rhaenyra sembra sul punto di ottenere la vittoria con un esercito di draghi sotto il suo comando, Aegon II in fuga dalla capitale e un fragile accordo stretto con Alicent. Ma l'equilibrio del potere cambia in modi imprevedibili: le alleanze si spezzano, i legami si trasformano e nuovi protagonisti imprevedibili entrano in gioco.

Mentre la spirale distruttiva e il peso del conflitto continuano a crescere, coloro che lottano per la corona sono costretti a confrontarsi con il significato stesso del governare e con il prezzo dell'esercizio del potere. Quale prezzo, se esiste, è troppo alto da pagare per il Trono di Spade?