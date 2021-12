Being The Ricardos, Nicole Kidman: "Dopo le critiche volevo rinunciare a interpretare Lucille Ball"

Nicole Kidman ha espresso tutte le sue perplessità nell'accettare il ruolo di Lucille Ball in Being the Ricardos dopo le critiche piovutele addosso.

Nicole Kidman ha rivelato che le critiche piovutele addosso per il suo ingaggio nel ruolo di Lucille Ball l'avevano spinta a provare a farsi da parte, rinunciando a recitare nel biopic Being The Ricardos.

Being the Ricardos: Nicole Kidman in una scena

Nicole Kidman ha quasi rinunciato a interpretare Lucille Ball nel film di Aaron Sorkin dopo le vigorose proteste dei fan. L'attrice ha confessato i suoi timori durante un'ospitata allo show Live with Kelly and Ryan.

"Inizialmente non mi ero posta problemi" ha confessato la Kidman. "Aaron Sorkin aveva scritto questa sceneggiatura incredibile che non puoi smettere di leggere. Dico a tutti: se riuscite a mettere le mani su questa sceneggiatura, leggetela perché è una lettura così bella. È bella come un grande romanzo".

Quando però sono iniziate le proteste dei fan all'annuncio del suo ingaggio nel ruolo di Lucille Ball, Nicole ha iniziato a dubitare di essere in grado di ritrarre fedelmente l'icona della commedia:

"Mi sono chiesta, 'A cosa ho detto di sì?' Poi ci ho ripensato, 'Oh no, non ho ragione. Tutti pensano che non sia giusto, quindi cercherò di evitarlo'. Il produttore Todd Black e Aaron Sorkin non era d'accordo che abbandonassi il film. Ero in Australia e loro mi dicevano 'Non farlo'. Grazie a Dio ho dato loro retta perché mi sono innamorata del personaggio".

Being The Ricardos, prime reazioni: "Le critiche contro la Lucille Ball di Nicole Kidman? Tutte sbagliate"

Being the Ricardos vede nel cast anche Javier Bardem nei panni del marito di Lucille Ball, Desi Arnaz, Nina Arianda, J.K. Simmons, Alia Shawkat, Tony Hale, Linda Lavin, Jake Lacy e John Rubinstein. Nel film si ricomporrà la magica coppia di Hollywood formata da Lucille Ball e Desi Arnaz, alle prese con una difficile settimana di lavoro sul set della sitcom "I Love Lucy". Dalla lettura del lunedì fino alle ultime riprese del venerdì, Ball e Arnaz si troveranno ad affrontare sfide che potrebbero porre fine sia alla loro carriera che al loro matrimonio.

Being the Ricardos approderà su Amazon Prime Video il 21 dicembre.