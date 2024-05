Beetlejuice Beetlejuice: i fan notano un cupo richiamo a un'iconica scena del film originale nel trailer

Lo scorso giovedì la Warner Bros. ha presentato il primo trailer completo di Beetlejuice Beetlejuice, dandoci un'idea più precisa di cosa aspettarci dall'atteso sequel di Tim Burton.

Il teaser inizia con Lydia Deetz (Winona Ryder) che torna a Winter River con la madre Delia (Catherine O'Hara) e la figlia Astrid (Jenna Ortega) per il funerale del padre (confermando le voci secondo cui il Charles Deetz di Jeffrey Jones è stato ucciso), quando riaffiorano i ricordi del suo incontro con il demone libidinoso Betelgeuse (Michael Keaton). Lydia spiega cosa è successo tanti anni fa ad Astrid, che procede a pronunciare tre volte il nome del bio-esorcista, evocandolo di nuovo nella terra dei vivi.

Beetlejuice Beetlejuice, Catherine O'Hara: "Chi non lo amerà, beh.. si fotta!"

Michael Keaton è Beetlejuice - Spiritello porcello

Il richiamo alla scena originale

Il trailer mostra per la prima volta l'ex moglie di Betelgeuse, Delores (Monica Bellucci), e una rapida inquadratura rivela che le manca un dito. Si tratta quasi certamente di un richiamo a una famigerata scena del film originale, che vedeva l'ambiguo bio-esorcista tentare di costringere Lydia a sposarlo. Dopo aver estratto dalla tasca un dito con ancora l'anello, Beetlejuice dice alla sua riluttante futura sposa che il precedente proprietario dell'anello (e del dito) non significava "nulla" per lui, prima di gettare il dito mozzato.

Anche se potrebbe esserci qualcosa di più, questo spiega probabilmente perché Delores e il personaggio del poliziotto dell'aldilà di Willem Dafoe, Wolf Jackson, stanno cercando di rintracciare Betelgeuse nel trailer.

La sinossi di Beetlejuice Beetlejuice recita: "Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano nella piccola città del Vermont, Winter River. Lydia Deetz, empatica del paranormale, inizia a vedere il demone libidinoso Beetlejuice, che la perseguitava da adolescente. Il progetto di Beetlejuice di sposare finalmente Lydia diventa ancora più urgente quando la sua defunta moglie torna in vita e inizia a vagare nell'Aldilà alla sua ricerca. Nel frattempo, la figlia adolescente di Lydia intraprende una storia d'amore con un ragazzo del posto".