Beetlejuice Beetlejuice: i vivi e i morti cercano di co-esistere nel nuovo trailer

Cresce l'attesa per Beetlejuice Beetlejuice, seguito della fortunatissima commedia soprannaturale con Michael Keaton firmata da Tim Burton. Hype alle stelle grazie al nuovo trailer, che rivela dettagli inediti sul plot soprannaturale.

Diretto da Tim Burton, il sequel di Beetlejuice vede Keaton riprendere il ruolo iconico del "bio-esorcista" Betelgeuse insieme alle co-protagoniste originali Winona Ryder e Catherine O'Hara, a cui si affianca Jenna Ortega nei panni della figlia adolescente del personaggio della Ryder, Astrid Deetz. Con loro nel cast anche Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti e Willem Dafoe.

Cosa accade in Beetlejuice Beetlejuice

Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz fanno ritorno nella casa di Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia (Winona Ryder) viene sconvolta quando la figlia adolescente ribelle, Astrid (Ortega), scopre il modellino della città nascosto in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si profilano in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci il nome di Beetlejuice tre volte e il demone dispettoso ritorni per scatenare il caos.

"Non avrei realizzato un sequel se non avessi sentito che la storia era giusta", aveva detto in precedenza Tim Burton a Entertainment Weekly. "Penso che ci sentiamo tutti allo stesso modo. Aveva senso farlo solo se avesse avuto un legame emotivo con l'originale. A mettere in moto l'avventura sarà ancora una volta una morte".

Il regista ha aggiunto di essersi "identificato così tanto con il personaggio di Lydia, ma poi passano gli anni e da adolescente figo ti ritrovi adulto acciaccato. Questo ha reso il film emozionante, gli ha dato una base. Quindi questa è stata la cosa che mi ha davvero coinvolto."