Beetlejuice - Spiritello Porcello: aperti su Amazon i preorder della Steelbook UCE (4K Ultra HD + Blu-ray)

Il 1988 vede l'uscita al cinema di un film sul quale, forse, non tutti avrebbero puntato qualcosa: Beetlejuice - Spiritello porcello. Eppure fece il botto sia in termini di pubblico che di critica, arrivando a ottenere pure incassi ragguardevoli, specialmente alla luce delle sue spese di produzione. Il grande successo ha quindi consacrato sia il regista dietro la macchina da presa, Tim Burton, che un vero e proprio cult ancora oggi citato, amato e soprattutto mai dimenticato. Non sono state, infatti, casuali le generali reazioni positive alla scoperta degli attuali lavori per la realizzazione di un seguito che stanno facendo impazzire i fan in ogni dove.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preordini della Steelbook UCE (4K Ultra HD + Blu-ray) Collector's edition di Beetlejuice - Spiritello Porcello? Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarla a 29,22€, con la cosiddetta "prenotazione al prezzo minimo garantito" (i termini tecnici di questa prenotazione sono spiegati al dettaglio su Amazon, direttamente nella pagina del prodotto cinematografico in questione). Vi ricordiamo che l'uscita di questa edizione home video di Beetlejuice - Spiritello porcello è stata fissata al 3 ottobre 2024. Trovate tutti i dettagli nel box seguente.

Una collector's edition di Beetlejuice - Spiritello porcello da avere a tutti i costi

Come indicato sullo stesso Amazon, nella Steelbook UCE (4K Ultra HD + Blu-ray) Collector's edition di Beetlejuice - Spiritello Porcello dovrebbero essere presenti i seguenti gadget: il film in 4K UHD e Blu-Ray, steelbook, custodia rigida, poster bifacciale, booklet di 12 pagine, cartoline bifacciali, 2 cartoline di scene iconiche e 3 cartoline "dietro le quinte".

Se anche voi siete super fan del film di Tim Burton, oppure lo avete perso anni fa al cinema, non lasciatevi scappare l'occasione di preordinare questa edizione di Beetlejuice - Spiritello Porcello su Amazon.