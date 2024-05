Jennifer Aniston critica l'ex Justin Theroux: "Un opportunista, usa i miei contatti per lavorare"

Tra alti e bassi, la carriera di Justin Theroux potrebbe ottenere un rilancio grazie alla partecipazione nell'atteso sequel Beetlejuice Beetlejuice. Ma per Jennifer Aniston il suo ingaggio sarebbe frutto di una manovra da opportunista visto che avrebbe sfruttato le conoscenze dell'ex moglie per trovare lavoro.

Secondo quanto avrebbe rivelato una fonte anonima a Life & Style, "Justin sta cercando di rilanciare la sua carriera di attore dopo alcuni anni fuori dai giochi e aveva un disperato bisogno di questo ruolo. Quello di Beetlejuice 2 è un ruolo interessante ed è importante nel film. Inoltre il sequel è davvero entusiasmante! Tutti possono comprendere la disperazione di Justin di trovarsi in una situazione del genere, specialmente Jen. Ma andiamo, cosa sta succedendo qui?"

Secondo l'insider, Jennifer Aniston e i suoi amici considererebbero Theroux "l'eterno opportunista che non tiene conto del contesto quando sceglie un ruolo in cui è circondato da persone che facevano parte della sua vita quando stava con Jennifer, ma adesso non è più così": "Manca di tatto e fa una brutta figura! Jen è imbarazzata per lui, trova inopportuno il suo modo di gestire la situazione. Non le sono mai piaciute le persone che fanno di tutto per farcela senza pensare a chi gli sta intorno ."

Una scelta inopportuna?

Beetlejuice Beetlejuice: il character poster di Rory, interpretato da Justin Theroux

Dopo il divorzio (i due sono stati sposati dal 2015 al 2017), Jennifer Aniston e Justin Theroux avrebbero mantenuto un rapporto abbastanza amichevole che adesso sarebbe stato incrinato dalla scelta di lui di recitare in Beetlejuice Beetlejuice, film prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, ex storico della Aniston, e interpretato da Winona Ryder, che Jennifer aveva precedentemente baciato durante un episodio di Friends più di 20 anni fa.

"Sembra brutto e strano. Jen lo sa e non doveva essere così!" la fonte conclude riguardo al casting di Justin Theroux per il film, che uscirà in Italia il 5 settembre dopo un probabile passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia.