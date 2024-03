Beetlejuice 2: Michael Keaton è ancora lo 'spiritello porcello' nelle prime immagini del sequel di Tim Burton

Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare un'occhiata alle prime immagini di Beetlejuice Beetlejuice, con Michael Keaton e il resto del cast di protagonisti del sequel di Tim Burton.

Nell'immagine rivediamo Keaton di nuovo nei panni del "bioesorcista" protagonista del film cult del 1988 dello stesso Burton, mentre in un'altra immagine ci sono le rientranti Winona Ryder e Catherine O'Hara, più le new entry Jenna Ortega e Justin Theroux.

L'originale Beetlejuice - Spiritello porcello (1988) seguiva i defunti Barbara e Adam Maitland (Geena Davis, Alec Baldwin), chiedere l'aiuto del demone Beetlejuice/Betelgeuse (Keaton) per cacciare gli attuali residenti della loro casa, la famiglia Deetz. Di conseguenza, si scatenava l'inferno.

Una morte in famiglia?

Il sequel riprende decenni dopo con una morte in famiglia. "È tutto quello che dirò", ha affermato Burton nell'intervista a EW. "C'è qualcosa che accade e che mette in moto le cose". Potrebbe essere la morte del padre di Lydia, Charles Deetz (Jeffrey Jones)? Il regista fa finta di niente: "Vedremo". Una cosa è certa: Beetlejuice torna in gioco.

Burton ha descritto il ritorno di Keaton nel costume e nel trucco classico come "una strana esperienza extracorporea".

"Si è semplicemente rimesso in gioco", ha aggiunto il regista di Batman del 1989 (anch'esso interpretato da Keaton). "È stato un po' spaventoso per qualcuno che forse non era troppo interessato a farlo. È stata una cosa bellissima per me vedere tutto il cast, ma lui, in una specie di possessione demoniaca, si è rimesso subito al lavoro".

Un sequel a lungo atteso

Burton ha dichiarato che lui e Keaton hanno discusso del sequel più e più volte nel corso degli anni. "A meno che non gli sembrasse giusto, non aveva un desiderio ardente di farlo", ha spiegato il regista. "Credo che tutti noi la pensassimo allo stesso modo. Aveva senso solo se avesse avuto un aggancio emotivo".

Sono stati proposti molti concept, alcuni risalenti agli anni '80, tra cui un trattamento ambientato alle Hawaii. "Abbiamo parlato di molte cose diverse. È stato all'inizio, quando stavamo pensando a Beetlejuice e alla Haunted Mansion, a Beetlejuice Goes West, a cose di questo genere. Sono venute fuori un sacco di idee".

Ciò di cui avevano bisogno, tuttavia, era il tempo. I suoi attori, tra cui la Ryder e la O'Hara, erano tutti passati ad altri progetti dopo l'uscita dell'originale, e "nessuno", ha aggiunto Burton, "stava davvero spingendo per farlo". Il regista ha anche ammesso di non aver compreso inizialmente (e in parte ancora non lo ha fatto) il successo del primo film, per cui non era motivato ad andare avanti con un'idea che non lo entusiasmasse.

Beetlejuice 2, Jenna Ortega: "La CGI è ridotta al minimo, sono tutti effetti pratici"

L'aggancio che cercava, come si è scoperto, ruota attorno alla Lydia della Ryder e all'unione di tre generazioni di donne Deetz, tra cui la Delia della O'Hara e l'Astrid della Ortega. "Mi sono identificato molto con il personaggio di Lydia, ma poi si arriva a tutti questi anni dopo e si intraprende il proprio viaggio, passando da adolescente cool ad adulto sfigato, avanti e indietro", ha dichiarato Burton. "Questo lo ha reso emotivo, gli ha dato una base. È stata questa la cosa che mi ha davvero coinvolto".

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale il 6 settembre 2024, 36 anni dopo l'originale.