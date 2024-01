Beetlejuice 2, Jenna Ortega: 'La CGI è ridotta al minimo, sono tutti effetti pratici'

Dopo gli esplosivi effetti pratici del primo Beetlejuice, Tim Burton resta fedele alla linea artigianale e limiterà al massimo la CGI, come conferma la star Jenna Ortega.

Dopo il successo di Mercoledì, Jenna Ortega sta per fare il debutto anche nel mondo cinematografico di Tim Burton interpretando Astrid, la figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder), in Beetlejuice 2. L'attrice rassicura il pubblico sul minimo uso di CGI e sul predominio degli effetti pratici, che caratterizzano il look artigianale delle opere di Tim Burton.

Jenna Ortega, che di recentemente ha abbandonato la saga di Scream per concentrarsi sulla collaborazione di Burton (ma si vocifera anche di problemi legati al suo compenso), non ha fornito dettagli sulla trama del sequel di Beetlejuice o sul suo personaggio, ma ha rivelato che gli effetti pratici caratterizzeranno anche Beetlejuice 2.

"È visivamente emozionante", ha detto Ortega a ET dal red carpet degli Emmy 2024. "Tutto è reale, non stiamo usando molta CGI, quindi il lavoro sul set è stato molto soddisfacente."

Che cosa ci aspetta in Beetlejuice 2?

Beetlejuice 2 è uno dei film più attesi del 2024. Sappiamo già che la star dell'originale Beetlejuice, Michael Keaton, farà ritorno nel sequel nei panni dello sgangherato fantasma sessuomane, mentre Winona Ryder e Catherine O'Hara riprenderanno i ruoli di Lydia e Delia Deetz, rispettivamente figlia e madre.

La terza generazione di Deetz sarà interpretata da Jenna Ortega, la star di Mercoledì si calerà nei panni della figlia adolescente di Lydia, Astrid Deetz. La compagna di Tim Burton, Monica Bellucci, dovrebbe interpretare la moglie di Beetlejuice. Nel cast compariranno, inoltre, Justin Theroux, Juliana Yazbeck, Gianni Calchetti, Tim Kavanagh, Christopher C. James, Sofia Fernlöf e Filipe Cates.