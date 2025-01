Beautiful, anticipazioni 30 gennaio: Finn promette a Steffy di lottare per salvare il loro matrimonio

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 30 gennaio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Ridge chiede spiegazioni a Liam. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Ridge continua a parlare con Finn e lo accusa di aver messo in pericolo la vita di Kelly. Finn ammette il suo errore, ma gli ricorda che Sheila è la sua madre biologica ma Ridge afferma che Sheila è pericolosa e non cambierà mai. Finn , però, ribatte tirando in ballo Liam che sta cercando di tornare con Steffy e non perde occasione per insinuarsi nella loro relazione.

Ridge ribatte con forza che Finn, se vuole riconquistare Steffy, deve dimostrare di essere in grado di tenerla al sicuro. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Hope si confida con sua madre Brooke, dicendole che, pur amando ancora Liam, deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto con Thomas. Hope le confessa anche di essersi sentita oppressa dal legame di Liam con Steffy.

Ridge chiede spiegazioni a Liam

Anticipazioni di Beautiful: Ridge chiede spiegazioni a Liam sui suoi sentimenti per Steffy

Finn si reca da Steffy nella casa di Eric, implorandola di ascoltarlo. Esprime il suo profondo dolore per la separazione e la mancanza dei loro figli. Steffy, sebbene soffra anch'essa, ribadisce che non può mettere in pericolo Kelly e Hayes, poiché Sheila rappresenta una minaccia troppo grande. Finn giura di lottare per il loro matrimonio e di non permettere a Liam di interferire.

Il dottore le dichiara il suo amore per lei e promettendo di fare tutto il possibile per salvare la loro famiglia. Nel frattempo, Ridge si reca alla Spencer Publications per confrontarsi con Liam riguardo ai suoi sentimenti per Steffy. Con il divorzio tra Liam e Hope quasi finalizzato, Ridge vuole sapere se Liam spera di riconciliarsi con Steffy, ora che lei si è allontanata da Finn a causa di Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge chiede a Liam che cosa prova per Steffy.