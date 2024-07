Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful, nel video in cui balla Mon Amour di Annalisa

Katherine Kelly Lang è conosciuta dalla maggior parte del pubblico televisivo come Brooke Logan, l'iconico personaggio che interpreta da quasi trent'anni in Beautiful. Durante la sua partecipazione all'Outdoor Film Festival di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, l'attrice ha divertito il pubblico con un simpatico momento, come mostrano le immagini dell'evento.

Katherine Kelly Lang: la stella di Beautiful brilla all'Outdoor Film Festival

In questi giorni, gli spettatori italiani della soap americana stanno assistendo a un cambiamento improvviso nella vita di Brooke. Dopo essersi messa alle spalle, per ora, la sua storia con Ridge, e spinta da Taylor, ha iniziato a frequentare Hollis, il giovane cameriere de Il Giardino. Nel frattempo, l'attrice che presta il volto all'amatissimo personaggio televisivo si sta godendo una vacanza nel nostro paese, ospite della manifestazione salernitana.

Dopo aver sfilato sul red carpet, che ha visto la partecipazione anche dell'acclamata Kelly Rutherford, la Lily van der Woodsen di Gossip Girl, Katherine Kelly Lang si è concessa alle domande di Daniele Giannazzo e a quelle dei numerosi fan presenti. Subito dopo, l'attrice ha premiato il suo intervistatore, noto sul web come DanInSeries, ed è stata proprio lui a coinvolgerla in un'improvvisato ballo.

Brooke con Hollis in uno degli ultimi episodi di Beautiful

Come si vede nel video, Daniele le ha spiegato la breve coreografia e i due hanno ballato sulle note di "Mon Amour" di Annalisa. Un'improvvisazione che ha divertito molto Katherine, che sicuramente sarà rimasta più soddisfatta rispetto alla sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2014. Allora, infatti, quando la sua esperienza nel talent di Milly Carlucci terminò, tornata in patria, non fu tenera con il programma.

Beautiful anticipazioni 10 luglio: Hope accetta di tornare con Thomas, Bill minaccia Sheila

Al settimanale americano TV Guide raccontò che i giudici ce l'avevano con lei: "Lo facevano per gli ascolti e cambiavano le regole ogni giorno, così da non farti capire come funziona lo show. Pensavo che sarebbe stato divertente fare qualcosa di diverso, mi sbagliavo. Continuavano a chiamarmi Brooke, ma il mio nome è Kelly".