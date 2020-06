Beautiful: Katherine Kelly Lang, la sua t-shirt alla reunion fa discutere

Reunion virtuale del cast di Beautiful a Verissimo - le storie, su Canale 5: si celebrano il 30 della storica soap e c'era ovviamente anche Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke Logan... ma con una t-shirt con una scritta che sta facendo discutere. Sulla maglietta bianca infatti c'era scritto SLUT (che in inglese vuol dire puttana).

Katherine Kelly Lang: sulla sua t-shirt c'è scritto SLUT

Il personaggio di Brooke Logan - sedici matrimoni all'attivo in trent'anni di soap tra validi e non - è da sempre oggetto di ironia sui social proprio per la sua vivace vita sentimentale, i meme (spesso anche pesanti) non si contano. Ma possibile che la stessa Katherine Kelly Lang abbia strizzato ironicamente l'occhio proprio alla sua fama di mangiauomini? O forse non si era resa conto che anche la scritta discutibile sulla maglietta, quello Slut sprezzante e fin troppo disinvolto, non sarebbe apparsa in video?

In ogni caso la Lang insieme a John McCook, Ron Moss e Susan Flannery (interprete di Stephanie, uscita da tempo dalla soap) hanno condiviso con il pubblico italiano aneddoti e curiosità su Beautiful, dal primo giorno di set, alle celebri liti tra Stephanie e Brooke, ormai diventate di culto, alle puntate speciali girate in Italia (tra cui una nella suggestiva cornice del Lago di Como). Nel corso della reunion - che potete rivedere su Mediaset Play - Susan Flannery ha voluto dedicare un pensiero agli italiani che in questo periodo particolare si sono trovati in difficoltà, non solo economiche.