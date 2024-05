Beautiful anticipazioni 3 maggio: Liam e Wyatt vogliono spiegazioni da Bill

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:50 circa su Canale 5.

Venerdì 3 maggio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che la frustrazione di Bill lo spinge verso Sheila. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 2 maggio, Bill sembra impazzito: protegge Sheila ricattando in modo orribile Steffy. Se lei denuncerà Sheila, lui denuncerà alla polizia Taylor che anni prima gli aveva sparato. Steffy e Finn cercano di farlo tornare alla ragione, ma lui sembra irremovibile.

Liam è preoccupato per Bill

Anticipazioni del 3 maggio: I motivi della scelta di Bill Spencer

La crisi esistenziale di Bill ha spinto l'uomo tra le braccia di Sheila. Spencer, che solo pochi giorni prima aveva chiesto sia a Brooke che a Katie di sposarlo, ora vuole ricostruirsi una vita con la madre biologica di Finn.

Questo senso di delusione lo ha portato a cercare conforto in Sheila che, nota per il suo passato oscuro, sembra essere la sola persona in grado di comprendere i tormenti di Bill e di accettarlo nonostante i suoi errori.

Bill si è innamorato di Sheila

Nel frattempo, Liam e Wyatt si ritrovano a casa del padre, preoccupati per i suoi strani atteggiamenti. Non sono a conoscenza degli ultimi sviluppi della vita sentimentale di Bill e sono ansiosi di capire cosa stia realmente accadendo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Liam e Wyatt sono alla disperata ricerca di Bill.