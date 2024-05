Beautiful anticipazioni 4 maggio: Finn è sconvolto dal segreto di Steffy, Bill ha un piano per Sheila

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 14:00 circa su Canale 5

Sabato 4 maggio torna Beautiful alle 14:00 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Steffy cederà al ricatto di Bill.

La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 3 maggio, Bill vuole ricostruirsi una vita con Sheila che ha commesso tanti sbagli come lui ed è l'unica persona che riesca a vederlo per come lui davvero è, mentre da tutti gli altri si sente tradito e abbandonato.

Liam e Wyatt sono preoccupati per Bill

Anticipazioni del 4 maggio: Bill fa arrestare Sheila

Liam e Wyatt, durante il nubifragio che si è abbattuto a Los Angeles sono andati a casa del padre perchè non sono riusciti a contattarlo e sono preoccupati per lo strano comportamento di Bill, cercano di capire cosa stia nascondendo e alla fine trovano un indizio. I due si convincono che il padre sia stato rapito da Sheila e chiamano la polizia.

Nel frattempo, Spencer è a casa di Steffy e Finn per difendere Sheila ed impedire che la sua amante venga denunciata e arrestata. Per questo ricatta la giovane Forrester: se loro denunciano la Carter lui farà lo stesso con Taylor e la farà sbattere in prigione.

Steffy fa una confessione a Finn

Steffy è costretta a rivelare a Finn il motivo per cui sua madre ha sparato a Bill, in seguito alla notte d'amore tra lei e l'uomo.

Bill, tornato a casa con Sheila, chiama Baker perché vuole che la donna sia arrestata per poi poterla liberare definitivamente durante un processo in cui Finn e Steffy, sotto ricatto, potrebbero ritirare le loro accuse.

Bill ha un piano per liberare e Sheila per sempre

La cattura di Sheila dopo che Bill ha chiamato la polizia, fa tirare a tutti un sospiro di sollievo, perchè nessuno sa cosa realmente i due stanno macchinando.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Bill vuole ricostruirsi una vita con Sheila.