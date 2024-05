Beautiful anticipazioni 5 maggio: Sheila arrestata, Bill dà inizio al suo piano segreto

Beautiful torna domani, domenica 5 maggio, con un doppio appuntamento in onda alle 14:00 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che tutti si interrogano sul comportamento di Bill. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 4 maggio, Liam e Wyatt, preoccupati per il comportamento strano di Bill, cercano di capire cosa potrebbe nascondere. Bill ribadisce a Steffy e Finn che se denunciano Sheila, anche Taylor finirà in prigione.

Steffy è costretta a rivelare a Finn il motivo per cui Taylor ha sparato a Bill, in seguito alla notte d'amore tra Bill e Steffy. Liam e Wyatt, cercando indizi a casa del padre, concludono che Bill potrebbe essere stato rapito da Sheila. Decidono quindi di contattare la polizia.

Bill, tornato a casa con Sheila, chiama il detective Baker perché vuole che Sheila venga arrestata per poi liberarsene definitivamente. La cattura di Sheila dopo la chiamata di Bill alla polizia fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.

L'incubo Shiela per Steffy è veramente finito?

Anticipazioni del 5 maggio: Steffy vuole risposte da Bill

La cattura di Sheila solleva un interrogativo importante su cosa abbia spinto Bill, un influente uomo d'affari, a consegnare Sheila alla giustizia dopo averla difesa fino a poco prima, arrivando perfino a ricattare la giovane Forrester minacciando di mandare Taylor in prigione.

Il silenzio di Bill di fronte alle domande poste dai figli Liam, Wyatt rende difficile rispondere a questa domanda.

Bill ha in mente un piano per liberare Sheila

Steffy decide di confrontarsi con Spencer alla ricerca di rassicurazioni dopo che lui ha chiamato la polizia, facendo tornare Sheila in prigione. Tuttavia, appare chiaro che Bill abbia un piano in mente per liberare definitivamente la Carter dalla prigione e vivere con lei una storia d'amore che riscatti entrambi dagli errori commessi in passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Bill minaccia Steffy e Finn di far arrestare Taylor se denunceranno Sheila.