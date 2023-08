Beautiful anticipazioni trama 2 agosto: Carter sposa Paris solo per dimenticare Quinn

Beautiful torna domani, mercoledì 2 agosto alle 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 1 agosto

Beautiful: riassunto della puntata dell'1 agosto

Ridge e Taylor consigliano a Steffy di partire con i figli per cambiare aria e affrontare più serenamente la morte del marito. Nel frattempo, Eric e Donna continuano la loro storia d'amore in segreto.

Beautiful anticipazioni del 2 agosto: Carter dimentica Quinn sposando Paris

Quinn ha deciso di porre fine alla sua relazione con Carter per dedicarsi al marito Eric, senza sapere che questi si vede di nascosto con Donna e considera il loro matrimonio finito. Carter, per dimenticare Quinn, decide di sposare Paris.

I sospetti di Thomas sul comportamento di Liam

Thomas ha dei sospetti sul comportamento di Liam, il quale ha deciso di sostenere Steffy dopo la morte di Finn. L'avvicinamento di Liam a Steffy sta suscitando preoccupazioni in Li, la madre adottiva di Finn, e in Thomas, fratello di Steffy.

Nel prossimo episodio della soap Thomas esterna i suoi dubbi a Hope

Thomas sospetta che Liam sia ancora molto legato a Steffy e ne parla con Hope cercando di metterlo in cattiva luce. Thomas è convinto che il marito di Hope, in realtà, abbia un secondo fine con Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Thomas parla con Steffy