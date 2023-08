Beautiful anticipazioni trama 27 agosto, Ridge e Taylor allertano i familiari: 'Sheila è evasa'

Beautiful torna domani domenica 27 agosto, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 14:10 circa su Canale 5. L'evasione di Sheila mette tutti in apprensione.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 26 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 26 agosto

Sheila scopre che suo figlio Finn è ancora vivo e che la madre adottiva lo sta curando a casa in segreto. Ridge e Taylor sono in apprensione per l'evasione di Sheila. Donna prega Hope di non svelare a nessuno di averla vista baciare Eric.

Beautiful anticipazioni 27 agosto: Le assenze di Eric allarmano Quinn

Bridget e Quinn sono preoccupate perché notano che Eric trascorre un tempo eccessivo al Club. Tuttavia, le due donne non sono a conoscenza del fatto che Eric sta usando il club per avere incontri segreti con Donna, la sua amante.

Nella puntata di domani conosceremo nuovi elementi sulla fuga di Sheila

Sheila è fuggita dal carcere, i primi a venire a conoscenza della notizia sono Ridge e Taylor, preoccupati che la donna possa essere evasa per nuocere a Steffy.

L'apprensione dei Forrester per la fuga della Carter

Ridge e Taylor informano anche gli altri membri della famiglia e i loro amici che Sheila è riuscita a evadere dal carcere. Tutti sono ora chiamati a mantenere estrema vigilanza, poiché le vere intenzioni della donna sono sconosciute. Nel frattempo, Sheila, senza che nessuno lo sappia, si è diretta a casa di Li.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Sheila scopre che Finn è ancora vivo.