Beautiful anticipazioni 28 settembre: Finn ha paura dopo la decisione di Sheila

Beautiful torna domani giovedì 28 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con le paure di Finn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 27 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 27 settembre

Deacon si reca allo studio di Taylor per renderla partecipe di quello che prova da quando Ridge e Brooke sono tornati insieme. Tra Donna e Quinn continua il conflitto, ma l'arrivo di Carter mette in pausa il loro astio.

Beautiful anticipazioni del 28 settembre

Nell'episodio di Beautiful del 28 settembre, l'atmosfera si fa sempre più tesa. Dopo la decisione di Sheila, Finn è pervaso dalla paura e l'ansia sale alle stelle. Le sue azioni e reazioni potrebbero avere un impatto significativo sugli eventi futuri. Nel frattempo al ristorante si discute della presunta morte di Finn.

Beautiful anticipazioni del 28 settembre: La notte della sparatoria

Liam, Wyatt e Bill si ritrovano al ristorante per mangiare insieme e rivivono l momenti che hanno portato alla presunta morte di Finn parlando di ciò che è accaduto dalla notte della sparatoria.

Nel prossimo episodio: la mossa di Sheila per trattenere suo figlio

Finn è sempre più spaventato, Sheila lo tiene sedato per evitare che si agiti e che scappi via, mentre si confronta con Mike sulle prossime mosse. Finn ha già provato a scappare ma è ancora troppo debole per tentare la fuga.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: cresce l'intesa tra Deacon e Taylor