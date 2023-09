Beautiful anticipazioni 22 settembre: Finn ha paura di Sheila, riuscirà ad ingannarla e liberarsi?

Beautiful torna domani venerdì 22 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con le paure di Finn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 21 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 21 settembre

Paris è ancora depressa per la fine della storia con Carter. Taylor, ferita dalle parole d'addio di Ridge, incontra Deacon a "Il Giardino". Brooke e Ridge, nel frattempo, sembrano aver ritrovato la loro sintonia.

Beautiful anticipazioni del 22 settembre: Finn è ancora solo con Sheila

Finn, che tutti credono morto, è uscito dal coma e al suo fianco ha trovato Sheila. Il marito di Steffy piano piano ha riacquistato la memoria e ora sa che a spararlo è stata la sua madre biologica

Nel prossimo episodio: Finn cerca una via di fuga

Finm ha paura di Sheila e cerca una via di fuga. Il ragazzo la convince a uscire, con la scusa di aver bisogno di medicine, perché ormai ha ben compreso di essere prigioniero di una pazza psicotica.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke e Ridge sono di nuovo insieme