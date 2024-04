Beautiful anticipazioni 28 aprile: Sheila irrompe da Steffy e Finn, Thomas licenziato!

Beautiful torna domani, domenica 28 aprile, con un triplo appuntamento in onda alle 14:00 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Sheila bussa alla porta di Steffy e Finn. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 aprile, Ridge racconta a Eric che Brooke e Taylor lo hanno lasciato e il padre gli propone di trascorrere il Natale a casa sua anche se Donna ha invitato le sue sorelle e quindi anche Brooke sarà presente.

Le sorelle Logan, con Carter, Zende, Paris, Pam e Charlie, oltre a Hope, Liam e ai bambini, compreso Douglas, si ritrovano a casa di Eric per celebrare il Natale insieme. Anche Ridge decide di unirsi ai festeggiamenti, nonostante la situazione tra lui e Brooke non sia ancora del tutto ricucita.

Thomas viene licenziato dall'azienda di famiglia

Anticipazioni del 28 aprile: Riunione decisiva per il futuro di Thomas

Mentre un violento nubifragio è in corso, i vertici della Forrester, tranne Steffy, si riuniscono attorno a un tavolo per decidere il destino di Thomas nell'azienda. Questo accade dopo che Thomas ha incastrato Brooke, imitando la sua voce e denunciandosi ai servizi sociali per allontanarla da Ridge e facilitare il riavvicinamento dei suoi genitori, ma è stato smascherato da sua sorella.

Durante la riunione, tutti concordano sul fatto che le azioni di Thomas debbano essere punite con l'allontanamento dall'azienda di famiglia.Il giovane Forrester arriva per ultimo, si difende e ammette di aver commesso un grave errore, chiedendo un'altra possibilità. Nonostante ciò, il consiglio decide di estrometterlo.

Finn e Steffy si ritrovano Sheila alla porta di casa

Steffy, pur concordando con gli altri per l'estromissione di Thomas dall'azienda di famiglia, rimane a casa con Finn per una serata al lume di candela, dopo le tensioni dei giorni precedenti, quando hanno avuto la prova definitiva che Sheila è ancora viva. Proprio mentre l'eccitazione della coppia cresce, la porta di casa si spalanca e appare la madre biologica di Finn.

Nel frattempo, Brooke e Taylor si confrontano da amiche riguardo a Sheila, ignorando che proprio in quel momento la donna abbia fatto irruzione a casa di Steffy e Finn per tentare di spiegare le ragioni delle sue azioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Finn tranquillizza Steffy e le promette che la proteggerà a qualunque costo.