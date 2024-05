Beautiful anticipazioni 8 maggio: Li affronta Sheila, Steffy contrasta il piano di Bill

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 1 maggio alle 13:45, la trama di oggi si incentra sulla visita di Li a Sheila. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 7 maggio, Bill promette a Steffy che non denuncerà Taylor solo a patto che lei e Finn non denuncino Sheila.

Anticipazioni dell'8 maggio: La reazione inaspettata di Sheila

Dopo il suo arresto, che fa parte del piano di Bill per liberarla definitivamente, Sheila riceve la visita di Li, madre biologica di Finn, nella sua cella. Li è felice di vedere Sheila finalmente dietro le sbarre e vuole farle sapere quanto sia soddisfatta della sua attuale situazione.

Tuttavia, la reazione di Sheila è molto diversa da quella che Li si aspettava. La Carter le sorride con aria di sfida, mostrando la sua convinzione di poter presto uscire di prigione.

Sheila è sicura che Bill la libererà

Nel frattempo, Bill e Steffy continuano il loro confronto. Steffy cerca di convincere Spencer a desistere dal suo piano di aiutare Sheila. Tuttavia, la situazione si complica quando Bill le dice che sarà proprio lei ad aiutare la Carter non andando a testimoniare contro la donna che odia. In caso contrario lui denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima.

Questo pone Steffy in una posizione difficile, dato che deve decidere se rischiare la liberazione di Sheila o proteggere sua madre.