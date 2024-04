Beautiful anticipazioni 26 aprile, Steffy avvisa Taylor che sono in pericolo: Sheila è in città

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Venerdì 26 aprile torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:45. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che la notizia che Sheila è ancora viva si diffonde. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 aprile, Katie è preoccupata perché sta aspettando il risultato del suo controllo cardiologico annuale; si sfoga con Brooke, ma non vuole che lei la accompagni dal medico. Brooke ne parla con Carter e lui decide di accompagnarla.

Deacon non è riuscito a coprire la fuga di Sheila

Anticipazioni del 26 aprile: Taylor rivela a Steffy la sua decisione riguardo a Ridge

Steffy ha riconosciuto Sheila alcuni giorni prima a Il Giardino, dove era andato a pranzo con Finn. La giovane Forrester ha dato subito l'allarme, ma Deacon, che ha ospitato la donna evasa dal carcere, ha cercato di coprire le tracce della Carter cancellando i nastri delle telecamere di sorveglianza del ristorante.

Nonostante questo, il detective Baker è riuscito ad ottenere delle immagini della donna in fuga e ha rivelato a Finn e sua moglie che Sheila ha architettato la sua morte ed è ancora in circolazione.

Finn e Steffy rivelano a tutti che Sheila è viva

Per Steffy è arrivato il momento di diffondere la notizia, per questo incontra Taylor e l'avvocato Carter per comunicargli che Sheila è ancora viva e che si trova a Los Angeles.

Taylor, per alleggerire la tensione, racconta a sua figlia che lei e Brooke sono d'accordo di voltare pagina lasciando andare Ridge, stanche dell'eterna indecisione dell'uomo che amano.

