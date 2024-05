Beautiful anticipazioni 7 maggio: Bill propone un patto a Steffy e Finn per il futuro di Sheila e Taylor

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 7 maggio alle 13:45, la trama ci svela che Steffy affronta Bill. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 6 maggio, Steffy vuole avere la certezza che Bill non sporgerà denuncia contro sua madre per avergli sparato anni prima, ma l'uomo, che sembra ormai completamente plagiato da Sheila, le propone un patto scellerato.

Steffy vuole la verità da Bill

Anticipazioni del 7 maggio: Steffy inizia a capire il piano di Bill

Dopo la notte del nubifragio abbattutosi su Los Angeles, quando Sheila e Bill si sono presentati alla casa di Steffy e Finn per ricattare la coppia minacciando di denunciare Taylor, Bill ha fatto arrestare Sheila come parte di un suo piano segreto.

Sheila è in prigione

Con Sheila in custodia, Steffy si reca immediatamente a casa da Spencer per assicurarsi che l'uomo non denunci sua madre per avergli sparato in passato. Nel frattempo, Bill mette in atto il suo piano per liberare Sheila, di cui si è innamorato.

Bill fa una proposta a Steffy: se lei e Finn non denunciano la Carter, lui promette di fare lo stesso con Taylor. Nel frattempo, Li, madre adottiva di Finn, visita Sheila in carcere per mostrare la sua soddisfazione nel vederla finalmente dietro le sbarre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Steffy va da Bill dopo l'arresto di Sheila.