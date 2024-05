Beautiful anticipazioni 9 maggio, amore e ricatto: il dilemma di Steffy e i dubbi di Bill

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5.

Queste sono le anticipazioni relative alla puntata di Beautiful di giovedì 9 maggio in onda alle 13:45, la trama ci svela che Bill andrà in carcere da Sheila.

La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'8 maggio, Sheila sorride a Li, manifestando così la sua convinzione di uscire presto dal carcere. In effetti Bill ha promesso di aiutarla e Steffy vuole convincerlo a desistere, ma si trova vittima dell'inaspettato ricatto di Bill.

Bill e Sheila

Anticipazioni del 9 maggio: Bill vuole la verità da Sheila

Bill ricatta Steffy, minacciandola di denunciare sua madre Taylor se lei testimonia contro Sheila. In seguito, Bill visita la Carter in prigione, cercando di chiarire se i suoi sentimenti verso di lei siano ricambiati. Chiede alla donna di essere sincera e di rivelargli se è davvero innamorata di lui.

Nel frattempo, Finn e Steffy discutono degli ultimi sviluppi della situazione e affrontano il ricatto di Bill. La coppia è in difficoltà: la giovane Forrester vuole liberarsi definitivamente di Sheila, che ha tentato di ucciderla e ha sparato a Finn, ma non vuole che sua madre finisca in prigione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila è fiduciosa di uscire presto dal carcere.