Beautiful anticipazioni 4 aprile: Steffy interrompe il matrimonio tra Ridge e Taylor, Thomas è nei guai

Beautiful torna domani, giovedì 4 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

La serie va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì.

Beautiful: riassunto del 3 aprile

Katie, Donna e il loro padre Stephen con la nuova compagna Lucy fanno del loro meglio per sostenere Brooke in questo momento difficile della sua vita. Nel frattempo, Carter si appresta a celebrare la cerimonia nuziale che unirà per sempre le vita di Ridge e Taylor.

Anticipazioni del 4 aprile: Steffy svela l'inganno di Thomas

Taylor, dopo aver deciso di tacere sull'inganno di Thomas, procede con la cerimonia nuziale con Ridge consapevole dei rischi che corre mantenendo il segreto.

Ridge e Taylor stanno per sposarsi

Tuttavia, Steffy, a cui Douglas ha rivelato la verità, decide di intervenire prima che Carter concluda ufficialmente la celebrazione del matrimonio tra i suoi genitori.

Nella prossima puntata: Un'interruzione sconvolgente

Steffy interrompe la cerimonia nuziale di Ridge e Taylor e rivela a suo padre e al resto della famiglia che Thomas ha orchestrato una trappola ai danni di Brooke.

Steffy ferma il matrimonio dei suoi genitori

Suo fratello ha clonato la voce di Brooke tramite un'app ed è il vero responsabile della telefonata ai servizi sociali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor è combattuta sul dire o no la verità a Ridge.