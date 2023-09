Beautiful anticipazioni 23 settembre, Finn è minacciato da Sheila: la sua vita è in pericolo

Beautiful torna domani sabato 23 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn in pericolo. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 22 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 22 settembre

Sheila è accanto a Finn, ormai uscito dal coma. Lui la convince a uscire, con la scusa di aver bisogno di medicine, perché ormai ha ben compreso di essere prigioniero di una pazza psicotica.

Beautiful anticipazioni del 23 settembre: Finn cerca di scappare

Finn convince Sheila ad allontanarsi da casa con una scusa, il suo unico obiettivo è fuggire per tornare da Steffy.

Nel prossimo episodio: Sheila minaccia Finn

Finn cerca di alzarsi dal letto ed uscire di casa, ma è ancora troppo debole. Sheila lo scopre e lo minaccia, intimandogli di non muoversi per nessun motivo. Il ragazzo è sempre più terrorizzato

Nella nuova puntata della soap: Brooke e Ridge cercano notizie di Sheila

Brooke e Ridge, riappacificati, discutono di Sheila e del pericolo che ancora rappresenta, quindi chiedono a Baker informazioni sullo stato delle indagini.

Tra Deacon e Taylor sta nascendo l'amore?

Nel frattempo, Deacon e Taylor stanno condividendo un momento a 'Il Giardino'. Mentre si confidano riguardo alla perdita dei loro rispettivi amori, Brooke e Ridge, scoprono di avere diverse cose in comune.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Taylor e Deacon riflettono sulle loro rispettive relazioni con Ridge e Brooke.