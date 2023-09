Beautiful anticipazioni 21 settembre: Taylor e Deacon si consolano a vicenda?

Beautiful torna domani giovedì 21 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con l'incontro tra Deacon e Taylor. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 20 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 20 settembre

Ridge è atteso a casa da Brooke, in trepidazione per l'esito dell'incontro tra suo marito e Taylor. Carter e Quinn si godono la loro piccola luna di miele.

Beautiful anticipazioni del 21 settembre: Paris è inconsolabile

Paris è attualmente pervasa da una profonda tristezza a causa della conclusione della sua relazione sentimentale. Ripensa con amarezza al momento in cui Carter, l'uomo con cui aveva pianificato di sposarsi, l'ha abbandonata sull'altare per inseguire Quinn.

Nel prossimo episodio: Taylor e Deacon uniti dalla stessa sorte

Taylor, ferita dalle parole d'addio di Ridge, incontra Deacon a "Il Giardino". Deacon e Taylor manifestano l'uno all'altra la frustrazione per aver creduto di poter riconquistare i rispettivi amori, Brooke e Ridge.

Nella nuova puntata della soap Ridge corre da Brooke

Dopo aver comunicato a Taylor la sua decisione di tornare da sua moglie, Ridge fa ritorno a casa. Sembra che lui e Brooke abbiano riscoperto la loro intesa e la sintonia che ha contraddistinto la loro relazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Carter e Quinn si godono la loro piccola luna di miele.