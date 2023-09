Beautiful anticipazioni 20 settembre, Ridge va da Taylor: la reazione di Brooke

Beautiful torna domani mercoledì 20 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Brooke che aspetta Ridge. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 19 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 19 settembre

Finn ha capito di essere prigioniero di una pazza psicotica e comincia a pensare a una via di fuga; Ridge dice finalmente a Brooke di voler tornare a casa da lei. Jack va a far visita a Taylor e a Thomas, distrutto dal dolore e ignaro del destino di Li. Gran parte della famiglia Forrester si è riunita per festeggiare l'unione tra Eric e Donna.

Beautiful anticipazioni del 20 settembre: Ridge comunica la sua scelta a Taylor

Ridge, dopo aver deciso di tornare a casa da Brooke, ha optato per comunicare la sua scelta a Taylor, la quale è ancora ignara del fatto che Forrester abbia deciso di tornare da sua moglie.

Nel prossimo episodio l'ansia di Brooke

Nel frattempo, Brooke aspetta con trepidazione l'arrivo di Ridge, e la tensione è palpabile in quanto si preoccupa per l'esito dell'incontro tra suo marito e Taylor.

Nella nuova puntata della soap Carter e Quinn in luna di miele

Carter, dopo aver lasciato Paris sull'altare, si è precipitato tra le braccia di Quinn, che aveva abbandonato Eric. Ora Carter e Quinn si godono la loro piccola luna di miele.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la felicità di Quinn e Carter