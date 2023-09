Beautiful anticipazioni 17 settembre: Ridge si divide tra Brooke e Taylor

Beautiful torna domani domenica 17 settembre, ecco le anticipazioni della puntata in onda alle 14:00 circa su Canale 5 con Ridge teme per la vita delle sue donne. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 16 settembre

Beautiful: riassunto della puntata del 16 settembre

Sheila, nonostante Mike sia contrario, aumenta la potenza al defibrillatore per salvare la vita di Finn, il quale alla fine si riprende, apre gli occhi e sembra riconoscerla. Finn è cosciente e Sheila gli chiede cosa ricordi della notte in cui è stato ferito.

Beautiful anticipazioni del 17 settembre: Ridge rassicura Taylor

Ridge tranquillizza Taylor, dicendole che hanno preso delle misure per aumentare la sicurezza e che Steffy e i bambini sono al sicuro all'estero. C'è molta preoccupazione per l'incolumità della famiglia a causa di Sheila, ma i Forrester stanno facendo il possibile per proteggerli e impedire a Sheila di trovarli.

Nel prossimo episodio Ridge va da Brooke, preoccupato per la fuga di Sheila

Ridge è preoccupato anche per il benessere di Brooke e decide di andare a trovarla per vedere come sta. Sua moglie in passato è stata vittima di Sheila che con un subdolo inganno l'ha spinta a bere alcolici, come le rivelò lo stesso Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Finn si risveglia e chiede di Steffy.