Beautiful: anticipazioni trama 14 luglio 2023: Ridge racconta la verità a Brooke

Beautiful torna domani, venerdì 14 luglio 2023 alle ore 13:40 circa su Canale 5 con un nuovo episodio che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di descrivere l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 13 luglio.

Beautiful: Riassunto della puntata del 13 luglio

Sheila ha confessato di aver sparato a Finn. La polizia, che ha ascoltato il suo racconto tramite microfoni istallati da Ridge, Steffy e Taylor, arresta la donna,

Beautiful anticipazioni del 14 luglio: Ridge racconta la verità a Brooke

Ridge ha scoperto che Sheila, durante la notte di Capodanno, ha scambiato l'etichetta della bottiglia di Brooke, costringendola a bere alcolici senza che la donna ne fosse a conoscenza. Ora, Forrester va da Brooke per raccontarle tutta la verità.

Il racconto di Ridge in Beautiful di domani

Ridge svela a Brooke la verità su Sheila e sui suoi crimini, tra cui il piano calcolato con fredda lucidità per farla ricadere nel vortice dell'alcol.

In Beautiful del 14 luglio Brooke scopre la verità sulla notte di Capodanno

Brooke capisce che i suoi recenti problemi legati all'alcol non sono causati da una sua ricaduta, ma sono invece il risultato di un malvagio piano orchestrato da Sheila. Ora che conosce la verità, Brooke può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

La promessa di Brooke in Beautiful del 14 luglio

Poco prima che Ridge le rivelasse la verità sulla fatidica notte di Capodanno, Brooke aveva confidato a Hope che non si sarebbe mai arresa con Ridge. L'uomo deve ancora decidere tra lei e Taylor.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila cerca di giustificare le sue malefatte.