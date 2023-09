Beautiful anticipazioni 15 settembre, Finn va in arresto cardiaco, Sheila è disperata

Beautiful torna domani venerdì 15 settembre, ecco le anticipazioni della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn che va in arresto cardiaco. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 14 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 14 settembre

Dopo che Paris è stata abbandonata sull'altare, Zende si offre di riaccompagnarla a casa. Rinascerà l'amore tra loro? Ridge ha assunto molte guardie di sicurezza per proteggere Taylor, perché la polizia non riesce a rintracciare Sheila.

Beautiful anticipazioni del 15 settembre: la latitanza di Sheila inquieta i Forrester

Dopo le tumultuose vicende che hanno coinvolto Carter, Quinn e Paris, la soap opera torna a concentrarsi su Sheila, che è evasa dal carcere e si trova ora al capezzale di Finn, in coma dopo che proprio Sheila le ha sparato, cercando di colpire Steffy

Nella puntata di domani Steffy è al sicuro da Sheila

La famiglia Forrester è ancora sconvolta per l'evasione di Sheila e teme per l'incolumità di Taylor e Brooke. L'unica consolazione per Ridge e la stessa Taylor è che Steffy e i bambini sono fortunatamente lontani e al sicuro.

Nel prossimo episodio della soap Finn va in arresto

Nel frattempo, nonostante i segni di miglioramento, Finn è ancora in coma. Il giovane va in arresto cardiaco e Sheila cerca di rianimarlo con il defibrillatore. Tuttavia, Mike, chiamato da Sheila per aiutarla, la scoraggia, temendo il peggio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Taylor e Ridge chiamano Steffy