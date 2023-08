Beautiful anticipazioni trama 3 agosto: Steffy sopraffatta dai ricordi di Finn, Thomas compiace Hope

Beautiful torna domani, giovedì 3 agosto alle 13:40 circa su Canale 5 con una nuova puntata che adesso vi andiamo a raccontare grazie alle anticipazioni della trama. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 2 agosto

Beautiful: riassunto della puntata del 2 agosto

Carter decide di sposare Paris per dimenticare Quinn. Thomas parla con Hope cercando di mettere in cattiva luce Liam.

Beautiful anticipazioni del 3 agosto: La Fiducia di Steffy in Liam è Giustificata?

Thomas dice a Hope che, dopo la morte di Finn, Liam sta mostrando un legame eccessivo con Steffy. Dall'altra parte, Hope nega la questione, convinta che il comportamento del marito non abbia alcuna seconda intenzione.

Thomas sorprende Hope: nuovi sviluppi nell'episodio

Nel corso della loro conversazione, Thomas svela a Hope che prova per lei un affetto simile a quello che prova per Douglas, il figlio di Thomas. L'inaspettata confessione rallegra Hope, che si sente lusingata dall'affetto di Thomas.

Steffy e i ricordi di Finn: Un addio difficile

Nell'episodio di giovedì, Steffy si prepara a partire dopo aver deciso di seguire i consigli di Taylor e Ridge. Tuttavia, la casa è piena di ricordi di Finn, rendendo difficile per lei allontanarsi, nonostante il desiderio di trascorrere una vacanza con i figli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Liam augura a Steffy di riprendersi dalla sua perdita.