Beautiful anticipazioni 15 marzo: Bill si fa sotto con Brooke, Thomas e Hope festeggiano con Douglas

Beautiful torna domani, venerdì 15 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 14 marzo.

Beautiful: riassunto della puntata del 14 marzo

Liam si sfoga con Brooke dicendole che non tollera più che Thomas manipoli Hope e si insinui nella loro vita.

A Beautiful Bill cerca di convincere Brooke

Anticipazioni del 15 marzo: Bill ci riprova con Brooke

Bill subito dopo la fine del matrimonio tra Ridge e Brooke, è corso dalla donna per chiederle di sposarlo. Dopo il rifiuto di Brooke, oggi l'uomo ci riprova e ripete a Brooke che se lei glielo permettesse, lui potrebbe renderla molto felice.

Nel nuovo episodio: I sentimenti tra Thomas e Hope riemergono

Il successo della sfilata della nuova collezione della linea "Hope for the Future", continua a tenere banco. Dopo aver celebrato con i Forrester, Thomas e Hope festeggiano insieme a Douglas l'enorme successo appena ottenuto, ma antichi sentimenti riemergono prepotentemente rischiando di minare gli attuali equilibri.