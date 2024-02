Beautiful anticipazioni 23 febbraio: Ridge dice addio a Brooke, Bill cerca di riconquistarla

Beautiful torna domani, venerdì 23 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 22 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 22 febbraio

Hope consola la madre che ha perso il marito un'altra volta per colpa dell'eterna rivale. Brooke non si spiega come mai Ridge fosse così arrabbiato con lei al punto di non darle nemmeno una spiegazione. Nel frattempo, Katie civetta con Carter, che ricambia le sue attenzioni.

Anticipazioni del 23 febbraio: Ridge torna da Taylor, lasciando Brooke

Ridge ha finalmente confermato a Brooke la sua decisione di lasciarla definitivamente. Dopo un lungo periodo di incertezza, ha scelto di ritornare da Taylor, la donna che ha sempre occupato un posto importante nel suo cuore.

Nel prossimo episodio La fine di una relazione tormentata

La decisione di Ridge di lasciare Brooke segna la conclusione di una relazione tormentata e piena di alti e bassi. Le tensioni tra i due sono arrivate al culmine, portandoli a prendere strade separate. Anche se Brooke non conosce il vero motivo che ha spinto suo marito a prendere questa drastica decisione.

Bill rivela i suoi piani a Liam

Nel frattempo, Bill ha confidato a Liam i suoi piani per il futuro. Determinato a riconquistare Brooke, coglierà ogni opportunità per farlo.