Beautiful anticipazioni 12 marzo: Hope vicino a Thomas, Liam chiede aiuto a Bill e Wyatt

Beautiful torna domani, martedì 12 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 11 marzo.

Beautiful: riassunto dell'11 marzo

C'è molta attesa da parte dei clienti e nessuno nella casa di moda vuole deludere le aspettative. Thomas dichiara esplicitamente a Hope di voler andare oltre la semplice collaborazione lavorativa; cosa che in cuor suo teme Liam, portandolo a disertare la sfilata.

Anticipazioni del 12 marzo: Il sostegno a Liam

Liam, temendo di perdere Hope sempre più presa dal suo rapporto con Thomas, cerca il supporto di Bill e Wyatt. I due provano a consigliarlo al meglio, affinché possa riuscire a difendere il suo matrimonio.

Nel nuovo episodio: A casa di Eric si festeggia

Dopo il successo della sfilata di moda, a casa di Eric si tengono i festeggiamenti per celebrare l'entusiasmo con cui i clienti hanno accolto la collezione della linea "Hope for the Future".