Beautiful anticipazioni 26 febbraio, Brooke riceve due proposte di matrimonio

Beautiful torna domani, lunedì 26 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Beautiful: riassunto della puntata del 24 febbraio

Taylor comunica a Steffy di avere una sorpresa per Ridge. Lo conduce alla casa sulla spiaggia, dove hanno vissuto momenti indimenticabili, e gli dice di averla riacquistata da Wyatt per viverci insieme.

Con l'appoggio di Hope, Deacon trova il coraggio di offrire a Brooke un anello di fidanzamento, proponendole di sposarlo. Deacon chiede a Brooke di sposarlo al cospetto di Hope, offrendole un anello di fidanzamento ma lei rifiuta perché è ancora innamorata del marito.

Nella puntata di Beautiful del 26 febbraio Bill si dichiara a Brooke

Brooke soffre per la rottura con Ridge ma continua a ricevere proposte di matrimonio. Dopo quella di Deacon per la Logan arriva una nuova sorpresa, anche Bill le chiede di sposarlo.

Bill, infatti, comunica a Liam la sua decisione di farsi avanti con Brooke per riconquistarla. Il figlio gli suggerisce di essere cauto, ma Bill non lo ascolta. Si dichiara a Brooke e riceve lo stesso trattamento che lei ha riservato a Deacon.