Baywatch, Pamela Anderson: "I produttori mi hanno tormentato per farmi fare il cameo gratis"

Pamela Anderson accusa i produttori del remake di Baywatch del 2017 di averla tormentata per spingerla ad accettare di comparire in un cameo gratis.

Baywatch: una foto del cast

L'attrice, la cui fama è legata al ruolo della prorompente bagnina C.J. Parker nella serie Baywatch, ha rivelato a Variety che i produttori del film la chiamavano continuamente per convincerla a partecipare al progetto.

"Stava diventando davvero, davvero orribile. Mi hanno detto che volevano che lo facessi come un favore", ha dichiarato Pamela Anderson, 55 anni. "Ho risposto, 'Faccio favori agli animali, non alla Paramount.' Mi hanno bullizzato per convincermi. Volevano che lo facessi gratuitamente, come omaggio o qualcosa del genere. Ho detto: 'Dai, ragazzi. Voglio dire, siete seri'?"

Alla fine, Anderson ha accettato di comparire in un cameo senza alcun dialogo. Ha poi commentato ironicamente la sua performance dicendo: "Sono andata bene. Nessuna lamentela".

L'attrice ha anche detto a Variety di non essere d'accordo col fatto che la serie sia stata concessa in licenza a Prime Video: "I produttori di Baywatch hanno fatto una fortuna. Allora non avevo le spalle coperte. O il know-how. Non ti rendi conto quando stai facendo uno show televisivo che sarà così popolare, quindi sei pronta a firmare per dare via la tua vita."