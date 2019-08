Pamela Anderson: "Il costume di Baywatch mi va ancora", lo usa per sorprese intriganti

Pamela Anderson, l'ex star di Baywatch, indossa ancora il costume rosso che la fasciava nella popolare serie tv di culto per sorprendere di tanto in tanto i suoi fortunati partner.

Baywatch è giunta al termine più di 20 anni fa ma per i fan che sognavano la bionda Pamela Anderson bagnata col suo famoso costume rosso, c'è ancora speranza.

Sono passati 22 anni da quando Pamela Anderson ha sfoggiato il suo look da pinup, ma l'attrice 52enne ha ammesso, durante un'intervista al New York Times, che l'iconico pezzo si adatta ancora al suo fisico tonico ed è molto utile per organizzare delle gustose sorprese ai suoi amanti nell'intimità della sua casa: "Salto sotto la doccia con il costume da bagno e poi salto su di loro ovunque si trovino in casa, completamente bagnata"

Una foto promo di Pamela Anderson per la serie Baywatch, settima stagione

Pamela Anderson ha aggiunto che viene ancora avvicinata da persone che desiderano i costumi da bagno di Baywatch autografati da lei: "Alcune persone mi portano costumi da bagno per farseli autografare, ma sono molto grandi e io dico: 'Ascolta, il mio costume da bagno era minuscolo."

Anche la collega di Pamela Anderson, Carmen Electra ha raccontato recentemente di come ottenne la parte nel 1997, quando si era precipitata dal set di Singled Out di MTV e non era a conoscenza delle audizioni di Baywatch. Ha aggiunto poi che anche per lei il costume ha un effetto ipnotico sugli uomini: "Ho il mio costume incorniciato e quando le persone vengono a casa, si eccitano davvero. Ha questo effetto sulle persone."

Di Baywatch è stato realizzato anche un recente remake cinematografico con la sensuale Alexandra Daddario.