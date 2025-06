Baywatch: Fremantle sostiene che il reboot stia per ottenere il via libera alla produzione

Le avventure di Baywatch sembrano destinate a tornare sugli schermi con un reboot. Bob McCourt di Fremantle ha infatti condiviso un aggiornamento sul progetto dichiarando che sono in corso delle conversazioni con Fox e si è veramente a buon punto.

Lo sviluppo del reboot

Matt Nix, creatore di Burn Notice, è stato coinvolto nello sviluppo del reboot alcuni mesi fa.

McCourt, oltre ad aggiornare i fan sulla nuova versione della storia dei bagnini e dei loro spettacolari salvataggi, ha sottolineato che la serie originale di Baywatch è ancora molto popolare.

Fremantle ha così compiuto un importante investimento ripulendo la traccia audio e modificando la musica originale, rimasterizzando lo show e promuovendolo. Su FAST è stato inoltre lanciato un canale completamente dedicato alla serie, diventato immediatamente molto popolare e arrivando al secondo posto tra i più visti.

Il ritorno della serie originale

McCourt ha sottolineato: "In passato Baywatch è stato lo show più visto nel pianeta. Negli anni '90 è stato venduto in ogni territorio esistente al mondo, ma quando è stato cancellato non è stato venduto molto per 20 anni". Uno dei problemi è che non era pronto per la distribuzione sulle piattaforme di streaming, non essendo in alta definizione e non avendo i diritti necessari per l'uso della musica: "Si è trattato di un grande rischio che ci ha ripagato 10 volte. Baywatch è stato venduto in ogni territorio e intorno al mondo, compresi Amazon, Hulu, RTL in Germania, e France TV in Francia".

Molte canzoni e brani musicali sono stati sostituiti, McCourt ha sottolineato: "La tecnologia ha compiuto un'evoluzione, ovviamente sostituire la musica è molto più facile e rapido e, ovviamente, poi hai i diritti su quella musica. Ovviamente abbiamo mantenuto il tema musicale e c'è un episodio classico con The Beach Boys che cantano California Girls e abbiamo dovuto mantenere quella canzone, non si poteva toglierla".