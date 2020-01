Batwoman: un riferimento alla trilogia su Batman di Christopher Nolan nello show?

Il nuovo episodio di Batwoman, la più recente serie dell'Arrowverse in onda su CW negli Stati Uniti, contiene un possibile legame con gli eventi della trilogia di Batman di Christopher Nolan.

Quest'ultima era una delle poche incarnazioni cinematografiche di un eroe della DC Comics a non essere omaggiata direttamente nel recente crossover Crisis on Infinite Earths, andato in onda in due tranches (tre episodi a dicembre, gli ultimi due qualche giorno fa). Nell'episodio appena andato in onda si parla di come il sistema ferroviario di Gotham City sia stato modificato in seguito alle azioni dello Spaventapasseri, senza scendere nei dettagli.

Ebbene, molti fan hanno interpretato tale allusione come un rimando a Batman Begins, dove lo Spaventapasseri, su ordine di Ra's al Ghul, aveva sabotato il treno per far sì che esplodesse e diffondesse il gas della paura in tutta la città. Questo suggerirebbe che una parte del canone della trilogia di Christopher Nolan sia sovrapposta a quello di Batwoman, la cui premessa è quella di una Gotham City dove Batman è misteriosamente scomparso, un po' come ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno (con la differenza che Bruce Wayne era comunque presente a Gotham e la città era relativamente al sicuro, mentre nella serie è sparito anche lui e la città è in preda al crimine, il che spinge Kate Kane a prendere il posto di suo cugino come vigilante).

La sovrapposizione è giustificata soprattutto in base agli eventi del recente crossover dell'Arrowverse, dove molti universi paralleli (ma non tutti) si sono fusi in uno solo, noto come Terra-Prime, dove personaggi come Supergirl e Flash, precedentemente residenti su Terre separate, ora coesistono come se niente fosse. In tale ottica, ha senso che nel mondo di Batwoman abbiano avuto luogo alcuni degli eventi descritti nei film di Nolan. Difficilmente però vedremo il Bruce Wayne di Christian Bale sul piccolo schermo, dato che il personaggio in generale è soggetto a varie restrizioni da parte delle alte sfere della DC.