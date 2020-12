Batman & Robin, George Clooney: "Vedere il film mi provoca un dolore fisico"

George Clooney ha ammesso di provare dolore fisico ogni volta che vede Batman & Robin per via della delusione cocente.

George Clooney ha rivelato che il trauma legato a Batman & Robin è tale da provocargli un dolore fisico a ogni visione tanto è bruciante il ricordo del fallimento del film e della scarsa qualità della sua performance nei panni di Batman.

Batman & Robin: George Clooney e Chris O'Donnell in una scena del film

Nel corso di una conversazione con Howard Stern su SiriusXM, George Clooney ha affrontato candidamente il tema scottante del flop di Batman & Robin rivelando nuovi retroscena sull'esperienza, ad esempio il fatto che la sua paga è stata di 1 milione di dollari, mentre quella di Arnold Schwarzenegger, che interpreta il villain Mr. Freeze, ammontava a 25 milioni.

"Non avrei potuto farlo diversamente" ha commentato Clooney quando Stern gli ha chiesto se avesse rimpianti. "È una macchina imponente. Devi pensare che io ero solo un attore che cercava un ingaggio. Non ero colui che poteva dare il via o meno al film."

Clooney ha accettato il ruolo di Batman raccogliendo il testimone di Val Kilmer, protagonista di Batman Forever, il tutto dopo il successo di Michael Keaton nei panni di Batman nei due film di Tim Burton. Il divo ha rivelato che lui e Arnold Schwarzenegger non hanno mai lavorato insieme sul set anche se li vediamo insieme in alcune scene:

"Non ci siamo mai visti. È una macchina mostruosa, e io ci sono saltato dentro facendo tutto ciò che mi dicevano di fare."

L'attore conclude ammettendo che Clooney praticamente tutte le persone coinvolte nel film erano da biasimare per l'enorme disordine:

"La verità è che sono stato pessimo. Akiva Goldsman - che in seguito ha vinto un Oscar - era l'autore della sceneggiatura. Ed è una sceneggiatura terribile, ve lo dirà lui stesso. Io sono terribile, lo posso ammettere. Joel Schumacher, che non è più tra noi, ha diretto il film e poi ha ammesso che non funzionava niente. L'abbiamo percepito tutti."